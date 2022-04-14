Trump Official Dance Move (SHIMMY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Trump Official Dance Move (SHIMMY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Trump Official Dance Move (SHIMMY) Informasjon SHIMMY is a meme token launched off of pump.fun, the token is inspired by the signature dance move of the President of the United States Donald Trump. The project is community owned and managed with memetic content being produced to celebrate the virality of the dance move following Trump's re-election. The token has purpose or function and there is no intention of building any further utility besides memes. Offisiell nettside: https://x.com/ShimmyCoin Kjøp SHIMMY nå!

Trump Official Dance Move (SHIMMY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Trump Official Dance Move (SHIMMY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 28.66K $ 28.66K $ 28.66K Total forsyning: $ 998.83M $ 998.83M $ 998.83M Sirkulerende forsyning: $ 998.83M $ 998.83M $ 998.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.66K $ 28.66K $ 28.66K All-time high: $ 0.00455359 $ 0.00455359 $ 0.00455359 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Trump Official Dance Move (SHIMMY) pris

Trump Official Dance Move (SHIMMY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Trump Official Dance Move (SHIMMY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHIMMY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHIMMY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHIMMYs tokenomics, kan du utforske SHIMMY tokenets livepris!

