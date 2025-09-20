Trump Official Dance Move (SHIMMY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00455359$ 0.00455359 $ 0.00455359 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.20% Prisendring (7D) -2.85% Prisendring (7D) -2.85%

Trump Official Dance Move (SHIMMY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SHIMMY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHIMMY er $ 0.00455359, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHIMMY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.20% over 24 timer og -2.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Trump Official Dance Move (SHIMMY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 33.75K$ 33.75K $ 33.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 33.75K$ 33.75K $ 33.75K Opplagsforsyning 998.84M 998.84M 998.84M Total forsyning 998,835,518.855593 998,835,518.855593 998,835,518.855593

Nåværende markedsverdi på Trump Official Dance Move er $ 33.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHIMMY er 998.84M, med en total tilgang på 998835518.855593. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.75K.