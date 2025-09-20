Dagens Trump Official Dance Move livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SHIMMY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHIMMY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Trump Official Dance Move livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SHIMMY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHIMMY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Trump Official Dance Move Logo

Trump Official Dance Move Pris (SHIMMY)

Ikke oppført

1 SHIMMY til USD livepris:

--
----
-0.20%1D
USD
Trump Official Dance Move (SHIMMY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:45:58 (UTC+8)

Trump Official Dance Move (SHIMMY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00455359
$ 0.00455359$ 0.00455359

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.20%

-2.85%

-2.85%

Trump Official Dance Move (SHIMMY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SHIMMY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHIMMY er $ 0.00455359, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHIMMY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.20% over 24 timer og -2.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Trump Official Dance Move (SHIMMY) Markedsinformasjon

$ 33.75K
$ 33.75K$ 33.75K

--
----

$ 33.75K
$ 33.75K$ 33.75K

998.84M
998.84M 998.84M

998,835,518.855593
998,835,518.855593 998,835,518.855593

Nåværende markedsverdi på Trump Official Dance Move er $ 33.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHIMMY er 998.84M, med en total tilgang på 998835518.855593. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.75K.

Trump Official Dance Move (SHIMMY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Trump Official Dance Move til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Trump Official Dance Move til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Trump Official Dance Move til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Trump Official Dance Move til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.20%
30 dager$ 0+26.54%
60 dager$ 0-3.20%
90 dager$ 0--

Hva er Trump Official Dance Move (SHIMMY)

SHIMMY is a meme token launched off of pump.fun, the token is inspired by the signature dance move of the President of the United States Donald Trump. The project is community owned and managed with memetic content being produced to celebrate the virality of the dance move following Trump's re-election. The token has purpose or function and there is no intention of building any further utility besides memes.

Trump Official Dance Move (SHIMMY) Ressurs

Trump Official Dance Move Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Trump Official Dance Move (SHIMMY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Trump Official Dance Move (SHIMMY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Trump Official Dance Move.

Sjekk Trump Official Dance Moveprisprognosen nå!

SHIMMY til lokale valutaer

Trump Official Dance Move (SHIMMY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Trump Official Dance Move (SHIMMY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SHIMMY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Trump Official Dance Move (SHIMMY)

Hvor mye er Trump Official Dance Move (SHIMMY) verdt i dag?
Live SHIMMY prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SHIMMY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SHIMMY til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Trump Official Dance Move?
Markedsverdien for SHIMMY er $ 33.75K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SHIMMY?
Den sirkulerende forsyningen av SHIMMY er 998.84M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSHIMMY ?
SHIMMY oppnådde en ATH-pris på 0.00455359 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SHIMMY?
SHIMMY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SHIMMY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SHIMMY er -- USD.
Vil SHIMMY gå høyere i år?
SHIMMY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SHIMMY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:45:58 (UTC+8)

