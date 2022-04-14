Trump AI ($TRAIMP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Trump AI ($TRAIMP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Trump AI ($TRAIMP) Informasjon The memecoin project $TRAIMP aims to capture the explosive combination of artificial intelligence, internet meme culture, and the personality of Donald Trump to create a unique token in the crypto market. $TRAIMP leverages a community-driven model, attracting enthusiasts who resonate with both the unpredictability of the memecoin landscape and the larger-than-life persona of Trump. With an ambitious roadmap, $TRAIMP aspires to dominate the memecoin sector by not only building a substantial following but by differentiating itself with an AI-powered ecosystem designed to drive engagement, innovation, and virality. At the core of $TRAIMP is its community-first philosophy. Memecoins thrive on active and dedicated followings, and $TRAIMP has fostered a decentralized community with a focus on collective growth and influence. Unlike traditional financial assets, $TRAIMP’s value is as much a function of social sentiment and internet buzz as it is of technical development. Community members play an integral role in marketing, content creation, and even in guiding the project’s direction. By actively engaging with its audience on platforms like Twitter, Telegram, and Reddit, $TRAIMP taps into the same energy that propelled earlier memecoins such as Dogecoin and Shiba Inu. However, $TRAIMP aims to go beyond mere popularity to achieve lasting impact and, potentially, mass adoption. Offisiell nettside: https://traimp.wtf Kjøp $TRAIMP nå!

Trump AI ($TRAIMP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Trump AI ($TRAIMP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.71K $ 23.71K $ 23.71K Total forsyning: $ 983.42M $ 983.42M $ 983.42M Sirkulerende forsyning: $ 983.42M $ 983.42M $ 983.42M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.71K $ 23.71K $ 23.71K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Trump AI ($TRAIMP) pris

Trump AI ($TRAIMP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Trump AI ($TRAIMP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $TRAIMP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $TRAIMP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $TRAIMPs tokenomics, kan du utforske $TRAIMP tokenets livepris!

$TRAIMP prisforutsigelse Vil du vite hvor $TRAIMP kan være på vei? Vår $TRAIMP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $TRAIMP tokenets prisforutsigelse nå!

