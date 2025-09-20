Trump AI ($TRAIMP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002562 $ 0.00002562 $ 0.00002562 24 timer lav $ 0.00002594 $ 0.00002594 $ 0.00002594 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00002562$ 0.00002562 $ 0.00002562 24 timer høy $ 0.00002594$ 0.00002594 $ 0.00002594 All Time High $ 0.00071985$ 0.00071985 $ 0.00071985 Laveste pris $ 0.00001448$ 0.00001448 $ 0.00001448 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.78% Prisendring (7D) -1.24% Prisendring (7D) -1.24%

Trump AI ($TRAIMP) sanntidsprisen er $0.00002584. I løpet av de siste 24 timene har $TRAIMP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002562 og et toppnivå på $ 0.00002594, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $TRAIMP er $ 0.00071985, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001448.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $TRAIMP endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.78% over 24 timer og -1.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Trump AI ($TRAIMP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.41K$ 25.41K $ 25.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.41K$ 25.41K $ 25.41K Opplagsforsyning 983.42M 983.42M 983.42M Total forsyning 983,422,983.0860199 983,422,983.0860199 983,422,983.0860199

Nåværende markedsverdi på Trump AI er $ 25.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $TRAIMP er 983.42M, med en total tilgang på 983422983.0860199. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.41K.