Dagens Trump AI livepris er 0.00002584 USD. Spor prisoppdateringer for $TRAIMP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $TRAIMP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om $TRAIMP

$TRAIMP Prisinformasjon

$TRAIMP Offisiell nettside

$TRAIMP tokenomics

$TRAIMP Prisprognose

Trump AI Logo

Trump AI Pris ($TRAIMP)

Ikke oppført

1 $TRAIMP til USD livepris:

--
----
+0.70%1D
mexc
USD
Trump AI ($TRAIMP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:02:00 (UTC+8)

Trump AI ($TRAIMP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00002562
$ 0.00002562$ 0.00002562
24 timer lav
$ 0.00002594
$ 0.00002594$ 0.00002594
24 timer høy

$ 0.00002562
$ 0.00002562$ 0.00002562

$ 0.00002594
$ 0.00002594$ 0.00002594

$ 0.00071985
$ 0.00071985$ 0.00071985

$ 0.00001448
$ 0.00001448$ 0.00001448

--

+0.78%

-1.24%

-1.24%

Trump AI ($TRAIMP) sanntidsprisen er $0.00002584. I løpet av de siste 24 timene har $TRAIMP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002562 og et toppnivå på $ 0.00002594, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $TRAIMP er $ 0.00071985, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001448.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $TRAIMP endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.78% over 24 timer og -1.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Trump AI ($TRAIMP) Markedsinformasjon

$ 25.41K
$ 25.41K$ 25.41K

--
----

$ 25.41K
$ 25.41K$ 25.41K

983.42M
983.42M 983.42M

983,422,983.0860199
983,422,983.0860199 983,422,983.0860199

Nåværende markedsverdi på Trump AI er $ 25.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $TRAIMP er 983.42M, med en total tilgang på 983422983.0860199. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.41K.

Trump AI ($TRAIMP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Trump AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Trump AI til USD ble $ +0.0000078241.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Trump AI til USD ble $ +0.0000039426.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Trump AI til USD ble $ +0.000009165834335184662.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.78%
30 dager$ +0.0000078241+30.28%
60 dager$ +0.0000039426+15.26%
90 dager$ +0.000009165834335184662+54.97%

Hva er Trump AI ($TRAIMP)

The memecoin project $TRAIMP aims to capture the explosive combination of artificial intelligence, internet meme culture, and the personality of Donald Trump to create a unique token in the crypto market. $TRAIMP leverages a community-driven model, attracting enthusiasts who resonate with both the unpredictability of the memecoin landscape and the larger-than-life persona of Trump. With an ambitious roadmap, $TRAIMP aspires to dominate the memecoin sector by not only building a substantial following but by differentiating itself with an AI-powered ecosystem designed to drive engagement, innovation, and virality. At the core of $TRAIMP is its community-first philosophy. Memecoins thrive on active and dedicated followings, and $TRAIMP has fostered a decentralized community with a focus on collective growth and influence. Unlike traditional financial assets, $TRAIMP’s value is as much a function of social sentiment and internet buzz as it is of technical development. Community members play an integral role in marketing, content creation, and even in guiding the project’s direction. By actively engaging with its audience on platforms like Twitter, Telegram, and Reddit, $TRAIMP taps into the same energy that propelled earlier memecoins such as Dogecoin and Shiba Inu. However, $TRAIMP aims to go beyond mere popularity to achieve lasting impact and, potentially, mass adoption.

Trump AI ($TRAIMP) Ressurs

Offisiell nettside

Trump AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Trump AI ($TRAIMP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Trump AI ($TRAIMP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Trump AI.

Sjekk Trump AIprisprognosen nå!

$TRAIMP til lokale valutaer

Trump AI ($TRAIMP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Trump AI ($TRAIMP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $TRAIMP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Trump AI ($TRAIMP)

Hvor mye er Trump AI ($TRAIMP) verdt i dag?
Live $TRAIMP prisen i USD er 0.00002584 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $TRAIMP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $TRAIMP til USD er $ 0.00002584. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Trump AI?
Markedsverdien for $TRAIMP er $ 25.41K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $TRAIMP?
Den sirkulerende forsyningen av $TRAIMP er 983.42M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$TRAIMP ?
$TRAIMP oppnådde en ATH-pris på 0.00071985 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $TRAIMP?
$TRAIMP så en ATL-pris på 0.00001448 USD.
Hva er handelsvolumet til $TRAIMP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $TRAIMP er -- USD.
Vil $TRAIMP gå høyere i år?
$TRAIMP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $TRAIMP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:02:00 (UTC+8)

Trump AI ($TRAIMP) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.