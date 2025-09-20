Trump AI Pris ($TRAIMP)
Trump AI ($TRAIMP) sanntidsprisen er $0.00002584. I løpet av de siste 24 timene har $TRAIMP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002562 og et toppnivå på $ 0.00002594, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $TRAIMP er $ 0.00071985, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001448.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $TRAIMP endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.78% over 24 timer og -1.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Trump AI er $ 25.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $TRAIMP er 983.42M, med en total tilgang på 983422983.0860199. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.41K.
I løpet av i dag er prisendringen på Trump AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Trump AI til USD ble $ +0.0000078241.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Trump AI til USD ble $ +0.0000039426.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Trump AI til USD ble $ +0.000009165834335184662.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+0.78%
|30 dager
|$ +0.0000078241
|+30.28%
|60 dager
|$ +0.0000039426
|+15.26%
|90 dager
|$ +0.000009165834335184662
|+54.97%
The memecoin project $TRAIMP aims to capture the explosive combination of artificial intelligence, internet meme culture, and the personality of Donald Trump to create a unique token in the crypto market. $TRAIMP leverages a community-driven model, attracting enthusiasts who resonate with both the unpredictability of the memecoin landscape and the larger-than-life persona of Trump. With an ambitious roadmap, $TRAIMP aspires to dominate the memecoin sector by not only building a substantial following but by differentiating itself with an AI-powered ecosystem designed to drive engagement, innovation, and virality. At the core of $TRAIMP is its community-first philosophy. Memecoins thrive on active and dedicated followings, and $TRAIMP has fostered a decentralized community with a focus on collective growth and influence. Unlike traditional financial assets, $TRAIMP’s value is as much a function of social sentiment and internet buzz as it is of technical development. Community members play an integral role in marketing, content creation, and even in guiding the project’s direction. By actively engaging with its audience on platforms like Twitter, Telegram, and Reddit, $TRAIMP taps into the same energy that propelled earlier memecoins such as Dogecoin and Shiba Inu. However, $TRAIMP aims to go beyond mere popularity to achieve lasting impact and, potentially, mass adoption.
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|09-20 15:35:00
|Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
|09-19 14:44:00
|Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
|09-19 12:40:00
|Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
|09-19 11:35:00
|Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
|09-18 11:44:00
|Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
|09-18 03:09:00
|Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
