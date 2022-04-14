TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TruFin Staked NEAR (TRUNEAR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Informasjon The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s third product, TruStake NEAR, is an NEAR staking vault which provides access to NEAR liquid staking on the NEAR network. TruNEAR is the liquid staking token users receive when they deposit NEAR into the TruStake vault. It is fungible asset standard like NEAR and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits NEAR on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruNEAR, based on the exchange rate at the time of staking. As NEAR staking rewards accrue, the value of TruNEAR increases (with reference to NEAR). Users have have the ability to stake their NEAR through TruFin’s dApp.

When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruNEAR.

Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. Offisiell nettside: https://www.trufin.io/ Teknisk dokument: https://trufin.gitbook.io/docs/tokens/trumatic-token-2 Kjøp TRUNEAR nå!

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TruFin Staked NEAR (TRUNEAR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.51M $ 23.51M $ 23.51M Total forsyning: $ 7.54M $ 7.54M $ 7.54M Sirkulerende forsyning: $ 7.54M $ 7.54M $ 7.54M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.51M $ 23.51M $ 23.51M All-time high: $ 3.76 $ 3.76 $ 3.76 All-Time Low: $ 1.92 $ 1.92 $ 1.92 Nåværende pris: $ 3.13 $ 3.13 $ 3.13 Lær mer om TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) pris

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRUNEAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRUNEAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRUNEARs tokenomics, kan du utforske TRUNEAR tokenets livepris!

