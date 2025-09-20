TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 3.32 $ 3.32 $ 3.32 24 timer lav $ 3.62 $ 3.62 $ 3.62 24 timer høy 24 timer lav $ 3.32$ 3.32 $ 3.32 24 timer høy $ 3.62$ 3.62 $ 3.62 All Time High $ 3.76$ 3.76 $ 3.76 Laveste pris $ 1.92$ 1.92 $ 1.92 Prisendring (1H) -0.21% Prisendring (1D) -4.32% Prisendring (7D) +10.87% Prisendring (7D) +10.87%

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) sanntidsprisen er $3.36. I løpet av de siste 24 timene har TRUNEAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.32 og et toppnivå på $ 3.62, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRUNEAR er $ 3.76, mens den rekordlave prisen er $ 1.92.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRUNEAR endret seg med -0.21% i løpet av den siste timen, -4.32% over 24 timer og +10.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.31M$ 25.31M $ 25.31M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.31M$ 25.31M $ 25.31M Opplagsforsyning 7.54M 7.54M 7.54M Total forsyning 7,543,297.162741508 7,543,297.162741508 7,543,297.162741508

Nåværende markedsverdi på TruFin Staked NEAR er $ 25.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRUNEAR er 7.54M, med en total tilgang på 7543297.162741508. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.31M.