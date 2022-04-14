TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TruFin Staked MATIC (TRUMATIC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Informasjon The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s first product, TruStake, is a MATIC staking vault which provides access to MATIC staking on the Ethereum network. TruMATIC is the liquid staking token users receive when they deposit MATIC into the TruStake vault. It is an ERC-20 token like MATIC and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits MATIC on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruMATIC, based on the exchange rate at the time of staking. As MATIC staking rewards accrue, the value of TruMATIC increases (with reference to MATIC). Users have have the ability to stake their MATIC through TruFin’s dApp.

When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruMATIC.

Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. The TruMATIC liquid token is self-custodied, meaning holders have complete control over their TruMATIC at all times, with a broad set of possibilities: Target ~5%+ APY: TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding.

TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding. DeFi Interoperability: TruMATIC’s token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers.

TruMATIC’s token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers. Liquidity Pools: Get ready for MATIC<>TruMATIC liquidity pools on leading DEXs, enabling a smooth liquidity provision for users seeking to exit their TruMATIC positions. Offisiell nettside: https://www.trufin.io/ Teknisk dokument: https://trufin.gitbook.io/docs/ Kjøp TRUMATIC nå!

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TruFin Staked MATIC (TRUMATIC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 41.47M $ 41.47M $ 41.47M Total forsyning: $ 166.04M $ 166.04M $ 166.04M Sirkulerende forsyning: $ 166.04M $ 166.04M $ 166.04M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 41.47M $ 41.47M $ 41.47M All-time high: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 All-Time Low: $ 0.166231 $ 0.166231 $ 0.166231 Nåværende pris: $ 0.249784 $ 0.249784 $ 0.249784 Lær mer om TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) pris

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRUMATIC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRUMATIC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRUMATICs tokenomics, kan du utforske TRUMATIC tokenets livepris!

