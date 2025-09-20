TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.272081 $ 0.272081 $ 0.272081 24 timer lav $ 0.286716 $ 0.286716 $ 0.286716 24 timer høy 24 timer lav $ 0.272081$ 0.272081 $ 0.272081 24 timer høy $ 0.286716$ 0.286716 $ 0.286716 All Time High $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 Laveste pris $ 0.166231$ 0.166231 $ 0.166231 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -4.03% Prisendring (7D) -7.76% Prisendring (7D) -7.76%

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) sanntidsprisen er $0.274966. I løpet av de siste 24 timene har TRUMATIC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.272081 og et toppnivå på $ 0.286716, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRUMATIC er $ 1.33, mens den rekordlave prisen er $ 0.166231.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRUMATIC endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -4.03% over 24 timer og -7.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 45.65M$ 45.65M $ 45.65M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 45.65M$ 45.65M $ 45.65M Opplagsforsyning 166.04M 166.04M 166.04M Total forsyning 166,035,447.6619322 166,035,447.6619322 166,035,447.6619322

Nåværende markedsverdi på TruFin Staked MATIC er $ 45.65M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRUMATIC er 166.04M, med en total tilgang på 166035447.6619322. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.65M.