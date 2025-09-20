Dagens TruFin Staked MATIC livepris er 0.274966 USD. Spor prisoppdateringer for TRUMATIC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRUMATIC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens TruFin Staked MATIC livepris er 0.274966 USD. Spor prisoppdateringer for TRUMATIC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRUMATIC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

TruFin Staked MATIC Pris (TRUMATIC)

Ikke oppført

1 TRUMATIC til USD livepris:

$0.274966
$0.274966
-4.00%1D
USD
TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Live prisdiagram
TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.272081
24 timer lav
$ 0.286716
24 timer høy

$ 0.272081
$ 0.286716
$ 1.33
$ 0.166231
-0.07%

-4.03%

-7.76%

-7.76%

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) sanntidsprisen er $0.274966. I løpet av de siste 24 timene har TRUMATIC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.272081 og et toppnivå på $ 0.286716, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRUMATIC er $ 1.33, mens den rekordlave prisen er $ 0.166231.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRUMATIC endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -4.03% over 24 timer og -7.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Markedsinformasjon

$ 45.65M
--
$ 45.65M
166.04M
166,035,447.6619322
Nåværende markedsverdi på TruFin Staked MATIC er $ 45.65M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRUMATIC er 166.04M, med en total tilgang på 166035447.6619322. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.65M.

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på TruFin Staked MATIC til USD ble $ -0.011562996666479.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på TruFin Staked MATIC til USD ble $ +0.0087067159.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på TruFin Staked MATIC til USD ble $ -0.0014603444.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på TruFin Staked MATIC til USD ble $ +0.08726335616606888.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.011562996666479-4.03%
30 dager$ +0.0087067159+3.17%
60 dager$ -0.0014603444-0.53%
90 dager$ +0.08726335616606888+46.49%

Hva er TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s first product, TruStake, is a MATIC staking vault which provides access to MATIC staking on the Ethereum network. TruMATIC is the liquid staking token users receive when they deposit MATIC into the TruStake vault. It is an ERC-20 token like MATIC and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits MATIC on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruMATIC, based on the exchange rate at the time of staking. As MATIC staking rewards accrue, the value of TruMATIC increases (with reference to MATIC). - Users have have the ability to stake their MATIC through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruMATIC. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. The TruMATIC liquid token is self-custodied, meaning holders have complete control over their TruMATIC at all times, with a broad set of possibilities: - **Target ~5%+ APY:** TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding. - **DeFi Interoperability:** TruMATIC’s token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers. - **Liquidity Pools:** Get ready for MATIC<>TruMATIC liquidity pools on leading DEXs, enabling a smooth liquidity provision for users seeking to exit their TruMATIC positions.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

TruFin Staked MATIC Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TruFin Staked MATIC.

Sjekk TruFin Staked MATICprisprognosen nå!

TRUMATIC til lokale valutaer

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TRUMATIC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)

Hvor mye er TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) verdt i dag?
Live TRUMATIC prisen i USD er 0.274966 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TRUMATIC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TRUMATIC til USD er $ 0.274966. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TruFin Staked MATIC?
Markedsverdien for TRUMATIC er $ 45.65M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TRUMATIC?
Den sirkulerende forsyningen av TRUMATIC er 166.04M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTRUMATIC ?
TRUMATIC oppnådde en ATH-pris på 1.33 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TRUMATIC?
TRUMATIC så en ATL-pris på 0.166231 USD.
Hva er handelsvolumet til TRUMATIC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TRUMATIC er -- USD.
Vil TRUMATIC gå høyere i år?
TRUMATIC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TRUMATIC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.