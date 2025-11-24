TruFin Staked INJ pris i dag

Sanntids TruFin Staked INJ (TRUINJ) pris i dag er $ 5.51, med en 0.96% endring de siste 24 timene. Nåværende TRUINJ til USD konverteringssats er $ 5.51 per TRUINJ.

TruFin Staked INJ rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,655,211, med en sirkulerende forsyning på 1.39M TRUINJ. I løpet av de siste 24 timene TRUINJ har den blitt handlet mellom $ 5.31(laveste) og $ 5.51 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 16.29, mens tidenes laveste notering var $ 4.75.

Kortsiktig har TRUINJ beveget seg +1.85% i løpet av den siste timen og -16.75% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.66M$ 7.66M $ 7.66M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.66M$ 7.66M $ 7.66M Opplagsforsyning 1.39M 1.39M 1.39M Total forsyning 1,390,183.007878049 1,390,183.007878049 1,390,183.007878049

