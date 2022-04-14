TruFin Staked APT (TRUAPT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TruFin Staked APT (TRUAPT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TruFin Staked APT (TRUAPT) Informasjon The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s second product, TruStake Aptos, is an Aptos staking vault which provides access to APT liquid staking on the Aptos network. TruAPT is the liquid staking token users receive when they deposit APT into the TruStake vault. It is fungible asset standard like APT and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits APT on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruAPT, based on the exchange rate at the time of staking. As APT staking rewards accrue, the value of TruAPT increases (with reference to APT). Users have have the ability to stake their APT through TruFin’s dApp.

When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruAPT.

Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. Offisiell nettside: https://www.trufin.io/ Kjøp TRUAPT nå!

TruFin Staked APT (TRUAPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TruFin Staked APT (TRUAPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 46.26M $ 46.26M $ 46.26M Total forsyning: $ 9.89M $ 9.89M $ 9.89M Sirkulerende forsyning: $ 9.89M $ 9.89M $ 9.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 46.26M $ 46.26M $ 46.26M All-time high: $ 15.37 $ 15.37 $ 15.37 All-Time Low: $ 3.84 $ 3.84 $ 3.84 Nåværende pris: $ 4.68 $ 4.68 $ 4.68 Lær mer om TruFin Staked APT (TRUAPT) pris

TruFin Staked APT (TRUAPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TruFin Staked APT (TRUAPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRUAPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRUAPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRUAPTs tokenomics, kan du utforske TRUAPT tokenets livepris!

TRUAPT prisforutsigelse Vil du vite hvor TRUAPT kan være på vei? Vår TRUAPT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TRUAPT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!