TruFin Staked APT (TRUAPT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 15.37$ 15.37 $ 15.37 Laveste pris $ 3.84$ 3.84 $ 3.84 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -4.66% Prisendring (7D) -4.66%

TruFin Staked APT (TRUAPT) sanntidsprisen er $4.47. I løpet av de siste 24 timene har TRUAPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRUAPT er $ 15.37, mens den rekordlave prisen er $ 3.84.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRUAPT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TruFin Staked APT (TRUAPT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 44.21M$ 44.21M $ 44.21M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 44.21M$ 44.21M $ 44.21M Opplagsforsyning 9.88M 9.88M 9.88M Total forsyning 9,884,935.33829684 9,884,935.33829684 9,884,935.33829684

Nåværende markedsverdi på TruFin Staked APT er $ 44.21M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRUAPT er 9.88M, med en total tilgang på 9884935.33829684. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 44.21M.