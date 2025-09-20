Truffle Token (TRUFF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00281057$ 0.00281057 $ 0.00281057 Laveste pris $ 0.00000282$ 0.00000282 $ 0.00000282 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +16.79% Prisendring (7D) +16.79%

Truffle Token (TRUFF) sanntidsprisen er $0.00000593. I løpet av de siste 24 timene har TRUFF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRUFF er $ 0.00281057, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000282.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRUFF endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +16.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Truffle Token (TRUFF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Truffle Token er $ 5.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRUFF er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.93K.