True Base Army pris i dag

Sanntids True Base Army (TBA) pris i dag er $ 0.00161003, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende TBA til USD konverteringssats er $ 0.00161003 per TBA.

True Base Army rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,610,026, med en sirkulerende forsyning på 1.00B TBA. I løpet av de siste 24 timene TBA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0023274, mens tidenes laveste notering var $ 0.00120571.

Kortsiktig har TBA beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

True Base Army (TBA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på True Base Army er $ 1.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TBA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.61M.