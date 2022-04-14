TRONPAD (TRONPAD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TRONPAD (TRONPAD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TRONPAD (TRONPAD) Informasjon TRONPAD is the next evolution of blockchain launchpads on the Tron Network, solving the fundamental flaws that plague existing IDO platforms. This platform benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Tron projects. Offisiell nettside: https://tronpad.network/ Kjøp TRONPAD nå!

TRONPAD (TRONPAD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TRONPAD (TRONPAD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Total forsyning: $ 765.21M $ 765.21M $ 765.21M Sirkulerende forsyning: $ 765.21M $ 765.21M $ 765.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M All-time high: $ 0.311792 $ 0.311792 $ 0.311792 All-Time Low: $ 0.00106621 $ 0.00106621 $ 0.00106621 Nåværende pris: $ 0.00169089 $ 0.00169089 $ 0.00169089 Lær mer om TRONPAD (TRONPAD) pris

TRONPAD (TRONPAD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TRONPAD (TRONPAD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRONPAD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRONPAD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRONPADs tokenomics, kan du utforske TRONPAD tokenets livepris!

TRONPAD prisforutsigelse Vil du vite hvor TRONPAD kan være på vei? Vår TRONPAD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TRONPAD tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!