Tron Cat (TCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01075029$ 0.01075029 $ 0.01075029 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.17% Prisendring (1D) -16.43% Prisendring (7D) +23.39% Prisendring (7D) +23.39%

Tron Cat (TCAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TCAT er $ 0.01075029, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TCAT endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, -16.43% over 24 timer og +23.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tron Cat (TCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.41K$ 32.41K $ 32.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.41K$ 32.41K $ 32.41K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Tron Cat er $ 32.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TCAT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.41K.