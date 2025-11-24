TROLLGE pris i dag

Sanntids TROLLGE (TROLLGE) pris i dag er $ 0.00000863, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende TROLLGE til USD konverteringssats er $ 0.00000863 per TROLLGE.

TROLLGE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,624.69, med en sirkulerende forsyning på 999.56M TROLLGE. I løpet av de siste 24 timene TROLLGE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00401639, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000826.

Kortsiktig har TROLLGE beveget seg -- i løpet av den siste timen og -9.34% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

TROLLGE (TROLLGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.62K$ 8.62K $ 8.62K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.62K$ 8.62K $ 8.62K Opplagsforsyning 999.56M 999.56M 999.56M Total forsyning 999,559,385.502097 999,559,385.502097 999,559,385.502097

