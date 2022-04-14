trollbox (TOX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i trollbox (TOX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

trollbox (TOX) Informasjon A Trollbox is a chat facility that can often be found on Cryptocurrency exchanges. The term trollbox is synonymous with Crypto markets. Trollbox chat activity often follow market conditions and can help users discover new trades and positions or express jubilation or despair. Offisiell nettside: https://trollbox.io/ Kjøp TOX nå!

trollbox (TOX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for trollbox (TOX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.39K $ 14.39K $ 14.39K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 650.66M $ 650.66M $ 650.66M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.12K $ 22.12K $ 22.12K All-time high: $ 0.00562279 $ 0.00562279 $ 0.00562279 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om trollbox (TOX) pris

trollbox (TOX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak trollbox (TOX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TOX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TOX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TOXs tokenomics, kan du utforske TOX tokenets livepris!

TOX prisforutsigelse Vil du vite hvor TOX kan være på vei? Vår TOX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TOX tokenets prisforutsigelse nå!

