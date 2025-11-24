Hva er TROLLHOUSE

Troll House (TROLLHOUSE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Troll House (TROLLHOUSE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Troll House (TROLLHOUSE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Troll House (TROLLHOUSE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.03K $ 17.03K $ 17.03K Total forsyning: $ 999.29M $ 999.29M $ 999.29M Sirkulerende forsyning: $ 999.29M $ 999.29M $ 999.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.03K $ 17.03K $ 17.03K All-time high: $ 0.00104095 $ 0.00104095 $ 0.00104095 All-Time Low: $ 0.00001576 $ 0.00001576 $ 0.00001576 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Troll House (TROLLHOUSE) pris Kjøp TROLLHOUSE nå!

Troll House (TROLLHOUSE) Informasjon Offisiell nettside: https://x.com/i/communities/1950947888236048859

Troll House (TROLLHOUSE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Troll House (TROLLHOUSE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TROLLHOUSE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TROLLHOUSE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TROLLHOUSEs tokenomics, kan du utforske TROLLHOUSE tokenets livepris!

