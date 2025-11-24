Troll House pris i dag

Sanntids Troll House (TROLLHOUSE) pris i dag er $ 0.00001728, med en 6.25% endring de siste 24 timene. Nåværende TROLLHOUSE til USD konverteringssats er $ 0.00001728 per TROLLHOUSE.

Troll House rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 17,272.45, med en sirkulerende forsyning på 999.29M TROLLHOUSE. I løpet av de siste 24 timene TROLLHOUSE har den blitt handlet mellom $ 0.00001617(laveste) og $ 0.00001732 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00104095, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001576.

Kortsiktig har TROLLHOUSE beveget seg +0.18% i løpet av den siste timen og -7.33% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Troll House (TROLLHOUSE) Markedsinformasjon

