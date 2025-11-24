Troll Dog pris i dag

Sanntids Troll Dog (TOBY) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende TOBY til USD konverteringssats er -- per TOBY.

Troll Dog rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,924.18, med en sirkulerende forsyning på 996.77M TOBY. I løpet av de siste 24 timene TOBY har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har TOBY beveget seg -- i løpet av den siste timen og -13.18% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Troll Dog (TOBY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.92K$ 5.92K $ 5.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.92K$ 5.92K $ 5.92K Opplagsforsyning 996.77M 996.77M 996.77M Total forsyning 996,770,582.202804 996,770,582.202804 996,770,582.202804

Nåværende markedsverdi på Troll Dog er $ 5.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TOBY er 996.77M, med en total tilgang på 996770582.202804. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.92K.