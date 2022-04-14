TRM (TRM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TRM (TRM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TRM (TRM) Informasjon Hold $TRM = Earn USDT Reward Mechanism: A 5% tax is applied to every transaction and redistributed automatically as USDT rewards to eligible holders. Hold at least 100K TRM to receive rewards. A revolutionary token designed to bring you stable, automatic rewards in the ever-changing crypto market. This fee is automatically converted into USDT and distributed among holders who maintain a balance of at least 100K TRM.

TRM (TRM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TRM (TRM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.33K $ 5.33K $ 5.33K Total forsyning: $ 974.02M $ 974.02M $ 974.02M Sirkulerende forsyning: $ 974.02M $ 974.02M $ 974.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.33K $ 5.33K $ 5.33K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om TRM (TRM) pris

TRM (TRM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TRM (TRM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRMs tokenomics, kan du utforske TRM tokenets livepris!

