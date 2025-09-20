TRM (TRM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00064632 Laveste pris $ 0.00000331 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00%

TRM (TRM) sanntidsprisen er $0.00000547. I løpet av de siste 24 timene har TRM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRM er $ 0.00064632, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000331.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TRM (TRM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.33K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.33K Opplagsforsyning 974.02M Total forsyning 974,015,210.001331

Nåværende markedsverdi på TRM er $ 5.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRM er 974.02M, med en total tilgang på 974015210.001331. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.33K.