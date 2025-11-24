Trivians pris i dag

Sanntids Trivians (TRIVIA) pris i dag er $ 0.00003262, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende TRIVIA til USD konverteringssats er $ 0.00003262 per TRIVIA.

Trivians rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 20,064, med en sirkulerende forsyning på 615.00M TRIVIA. I løpet av de siste 24 timene TRIVIA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04093968, mens tidenes laveste notering var $ 0.00003253.

Kortsiktig har TRIVIA beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Trivians (TRIVIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.06K$ 20.06K $ 20.06K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.62K$ 32.62K $ 32.62K Opplagsforsyning 615.00M 615.00M 615.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

