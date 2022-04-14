Tritcoin (TRIT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tritcoin (TRIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tritcoin (TRIT) Informasjon $TRIT is a next-generation token powering Fractal Tech Corp’s quantum-secure encrypted blockchain, built on base-3 (ternary) cryptography. Utilizing 3466-TRIT encryption, zk-SNARKs, and Reed-Solomon error correction in GF(3^m), the project enables post-quantum secure transactions, encrypted audio NFTs, and privacy-preserving smart contracts. Unlike traditional blockchains that rely on binary cryptographic methods, $TRIT introduces a ternary-based encryption model, making it inherently more resilient to quantum computing attacks. The ecosystem supports on-chain encrypted audio NFTs, allowing artists and collectors to securely store, trade, and verify digital assets with integrated zero-knowledge proofs (ZKPs) for privacy. Built on Solana, $TRIT ensures fast, low-cost transactions while maintaining a high level of cryptographic security. The project is designed to facilitate private DeFi transactions, encrypted media ownership, and a decentralized marketplace, offering quantum resistance and advanced encryption solutions for blockchain applications. Offisiell nettside: https://tritcoin.vercel.app Teknisk dokument: https://finalprotocol.vercel.app/whitepaper Kjøp TRIT nå!

Tritcoin (TRIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tritcoin (TRIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 124.87K $ 124.87K $ 124.87K Total forsyning: $ 999.20M $ 999.20M $ 999.20M Sirkulerende forsyning: $ 999.20M $ 999.20M $ 999.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 124.87K $ 124.87K $ 124.87K All-time high: $ 0.00304583 $ 0.00304583 $ 0.00304583 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00012497 $ 0.00012497 $ 0.00012497 Lær mer om Tritcoin (TRIT) pris

Tritcoin (TRIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tritcoin (TRIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRITs tokenomics, kan du utforske TRIT tokenets livepris!

