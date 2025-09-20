Dagens Trisolaris livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for TRI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Trisolaris livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for TRI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om TRI

TRI Prisinformasjon

TRI Offisiell nettside

TRI tokenomics

TRI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Trisolaris Logo

Trisolaris Pris (TRI)

Ikke oppført

1 TRI til USD livepris:

$0.00055798
$0.00055798$0.00055798
-1.50%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Trisolaris (TRI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:58:15 (UTC+8)

Trisolaris (TRI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.19
$ 3.19$ 3.19

$ 0
$ 0$ 0

+0.16%

-1.58%

+6.55%

+6.55%

Trisolaris (TRI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TRI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRI er $ 3.19, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRI endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, -1.58% over 24 timer og +6.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Trisolaris (TRI) Markedsinformasjon

$ 189.62K
$ 189.62K$ 189.62K

--
----

$ 281.65K
$ 281.65K$ 281.65K

339.95M
339.95M 339.95M

504,945,491.5259502
504,945,491.5259502 504,945,491.5259502

Nåværende markedsverdi på Trisolaris er $ 189.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRI er 339.95M, med en total tilgang på 504945491.5259502. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 281.65K.

Trisolaris (TRI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Trisolaris til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Trisolaris til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Trisolaris til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Trisolaris til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.58%
30 dager$ 0+5.79%
60 dager$ 0-6.35%
90 dager$ 0--

Hva er Trisolaris (TRI)

TriSolaris is a decentralized exchange (DEX) on the Near blockchain, running on NEAR’s Aurora engine. TriSolaris delivers high-speed trading to users at less than a fraction of the cost of Ethereum or any Ethereum L2

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Trisolaris (TRI) Ressurs

Offisiell nettside

Trisolaris Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Trisolaris (TRI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Trisolaris (TRI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Trisolaris.

Sjekk Trisolarisprisprognosen nå!

TRI til lokale valutaer

Trisolaris (TRI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Trisolaris (TRI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TRI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Trisolaris (TRI)

Hvor mye er Trisolaris (TRI) verdt i dag?
Live TRI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TRI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TRI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Trisolaris?
Markedsverdien for TRI er $ 189.62K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TRI?
Den sirkulerende forsyningen av TRI er 339.95M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTRI ?
TRI oppnådde en ATH-pris på 3.19 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TRI?
TRI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til TRI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TRI er -- USD.
Vil TRI gå høyere i år?
TRI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TRI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:58:15 (UTC+8)

Trisolaris (TRI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.