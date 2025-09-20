Trisolaris (TRI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 3.19 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.16% Prisendring (1D) -1.58% Prisendring (7D) +6.55%

Trisolaris (TRI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TRI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRI er $ 3.19, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRI endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, -1.58% over 24 timer og +6.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Trisolaris (TRI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 189.62K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 281.65K Opplagsforsyning 339.95M Total forsyning 504,945,491.5259502

