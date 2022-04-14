Triad (TRD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Triad (TRD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Triad (TRD) Informasjon Triad is the leading prediction market on the Solana blockchain, combining the innovation of decentralized finance (DeFi) with the excitement of prediction markets. The platform enables users to place bets on a wide range of topics, including web3 events, politics, sports, and cultural trends. Predictions and payouts are managed transparently through smart contracts, ensuring fairness and automation in every transaction. Whether you're a seasoned trader or a casual participant, Triad provides an engaging and decentralized space to explore prediction markets. Offisiell nettside: https://www.triadmarkets.com/ Teknisk dokument: https://docs.triadfi.co/

Triad (TRD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Triad (TRD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 249.91K $ 249.91K $ 249.91K Total forsyning: $ 17.34M $ 17.34M $ 17.34M Sirkulerende forsyning: $ 11.30M $ 11.30M $ 11.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 383.64K $ 383.64K $ 383.64K All-time high: $ 0.295176 $ 0.295176 $ 0.295176 All-Time Low: $ 0.01810695 $ 0.01810695 $ 0.01810695 Nåværende pris: $ 0.02212355 $ 0.02212355 $ 0.02212355 Lær mer om Triad (TRD) pris

Triad (TRD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Triad (TRD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRDs tokenomics, kan du utforske TRD tokenets livepris!

TRD prisforutsigelse Vil du vite hvor TRD kan være på vei? Vår TRD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TRD tokenets prisforutsigelse nå!

