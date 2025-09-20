Triad (TRD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.02298774 24 timer høy $ 0.02475656 All Time High $ 0.295176 Laveste pris $ 0.01810695 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -3.54% Prisendring (7D) -1.83%

Triad (TRD) sanntidsprisen er $0.02374762. I løpet av de siste 24 timene har TRD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02298774 og et toppnivå på $ 0.02475656, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRD er $ 0.295176, mens den rekordlave prisen er $ 0.01810695.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRD endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -3.54% over 24 timer og -1.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Triad (TRD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 267.22K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 410.20K Opplagsforsyning 11.30M Total forsyning 17,340,794.126631

Nåværende markedsverdi på Triad er $ 267.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRD er 11.30M, med en total tilgang på 17340794.126631. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 410.20K.