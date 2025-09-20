Trendix (TRDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00004454 $ 0.00004454 $ 0.00004454 24 timer lav $ 0.00004676 $ 0.00004676 $ 0.00004676 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00004454$ 0.00004454 $ 0.00004454 24 timer høy $ 0.00004676$ 0.00004676 $ 0.00004676 All Time High $ 0.04319225$ 0.04319225 $ 0.04319225 Laveste pris $ 0.0000238$ 0.0000238 $ 0.0000238 Prisendring (1H) -3.27% Prisendring (1D) -2.33% Prisendring (7D) -11.25% Prisendring (7D) -11.25%

Trendix (TRDX) sanntidsprisen er $0.00004493. I løpet av de siste 24 timene har TRDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00004454 og et toppnivå på $ 0.00004676, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRDX er $ 0.04319225, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000238.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRDX endret seg med -3.27% i løpet av den siste timen, -2.33% over 24 timer og -11.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Trendix (TRDX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.47K$ 4.47K $ 4.47K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.47K$ 4.47K $ 4.47K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 99,997,804.29318343 99,997,804.29318343 99,997,804.29318343

Nåværende markedsverdi på Trendix er $ 4.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRDX er 100.00M, med en total tilgang på 99997804.29318343. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.47K.