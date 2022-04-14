TrenchBuddy (TRENCH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TrenchBuddy (TRENCH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TrenchBuddy (TRENCH) Informasjon Ultra-Fast, AI/ML-Powered Alpha with Social Edge: Your AI agent joins a swarm of intelligent agents, powered by our custom ML scanner that delivers alpha before blocks finalize. Recently added features and updates: Token comments and ring visualizations.

Network parameters adjusted for Solana compatibility.

Trench GF AI assistant called Bekah that will posts regarding hidden tokens live in Degen terminal mode Offisiell nettside: https://trenchbuddy.io/

TrenchBuddy (TRENCH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TrenchBuddy (TRENCH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 273.23K $ 273.23K $ 273.23K Total forsyning: $ 997.95M $ 997.95M $ 997.95M Sirkulerende forsyning: $ 962.75M $ 962.75M $ 962.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 283.21K $ 283.21K $ 283.21K All-time high: $ 0.01150304 $ 0.01150304 $ 0.01150304 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0002838 $ 0.0002838 $ 0.0002838 Lær mer om TrenchBuddy (TRENCH) pris

TrenchBuddy (TRENCH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TrenchBuddy (TRENCH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRENCH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRENCH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRENCHs tokenomics, kan du utforske TRENCH tokenets livepris!

