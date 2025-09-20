TrenchBuddy (TRENCH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.01150304 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.29% Prisendring (1D) -3.83% Prisendring (7D) -21.18%

TrenchBuddy (TRENCH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TRENCH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRENCH er $ 0.01150304, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRENCH endret seg med -0.29% i løpet av den siste timen, -3.83% over 24 timer og -21.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TrenchBuddy (TRENCH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 289.47K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 300.06K Opplagsforsyning 962.75M Total forsyning 997,951,178.70442

Nåværende markedsverdi på TrenchBuddy er $ 289.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRENCH er 962.75M, med en total tilgang på 997951178.70442. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 300.06K.