TrenchAI (TRENCHAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.01249511 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.64% Prisendring (1D) +2.67% Prisendring (7D) +1.85%

TrenchAI (TRENCHAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TRENCHAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRENCHAI er $ 0.01249511, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRENCHAI endret seg med +0.64% i løpet av den siste timen, +2.67% over 24 timer og +1.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TrenchAI (TRENCHAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 290.41K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 290.41K Opplagsforsyning 999.58M Total forsyning 999,580,391.925438

Nåværende markedsverdi på TrenchAI er $ 290.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRENCHAI er 999.58M, med en total tilgang på 999580391.925438. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 290.41K.