Sanntids Trench Digger (TRENCH) pris i dag er $ 0.01803471, med en 0.03% endring de siste 24 timene. Nåværende TRENCH til USD konverteringssats er $ 0.01803471 per TRENCH.

Trench Digger rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 18,034.71, med en sirkulerende forsyning på 1.00M TRENCH. I løpet av de siste 24 timene TRENCH har den blitt handlet mellom $ 0.01790528(laveste) og $ 0.01826664 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.524208, mens tidenes laveste notering var $ 0.01674631.

Kortsiktig har TRENCH beveget seg +0.72% i løpet av den siste timen og -15.56% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Trench Digger (TRENCH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.03K$ 18.03K $ 18.03K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.03K$ 18.03K $ 18.03K Opplagsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Trench Digger er $ 18.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRENCH er 1.00M, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.03K.