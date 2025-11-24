Trench Coin pris i dag

Sanntids Trench Coin (TRENCH) pris i dag er --, med en 6.96% endring de siste 24 timene. Nåværende TRENCH til USD konverteringssats er -- per TRENCH.

Trench Coin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 113,576, med en sirkulerende forsyning på 999.94M TRENCH. I løpet av de siste 24 timene TRENCH har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00225343, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har TRENCH beveget seg +0.55% i løpet av den siste timen og -6.57% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Trench Coin (TRENCH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 113.58K$ 113.58K $ 113.58K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 113.58K$ 113.58K $ 113.58K Opplagsforsyning 999.94M 999.94M 999.94M Total forsyning 999,944,481.298247 999,944,481.298247 999,944,481.298247

Nåværende markedsverdi på Trench Coin er $ 113.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRENCH er 999.94M, med en total tilgang på 999944481.298247. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 113.58K.