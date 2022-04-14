Treehouse ETH (TETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Treehouse ETH (TETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Treehouse ETH (TETH) Informasjon tETH is a liquid staking token (LST) that converges the fragmented on-chain ETH interest rates market. Holders of tETH earn real yield in excess of Ethereum's Proof-of-Stake (PoS) rewards through interest rate arbitrage while still being able to use tETH for DeFi activities. tETH is also foundational to supporting the eventual implementation of Treehouse's Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism as well as the Treehouse Actively Validated Service (AVS). Offisiell nettside: https://www.treehouse.finance/ Teknisk dokument: https://www.treehouse.finance/tAsset_Whitepaper.pdf

Treehouse ETH (TETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Treehouse ETH (TETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 374.88M $ 374.88M $ 374.88M Total forsyning: $ 73.48K $ 73.48K $ 73.48K Sirkulerende forsyning: $ 73.48K $ 73.48K $ 73.48K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 374.88M $ 374.88M $ 374.88M All-time high: $ 6,000.87 $ 6,000.87 $ 6,000.87 All-Time Low: $ 1,683.91 $ 1,683.91 $ 1,683.91 Nåværende pris: $ 5,102.1 $ 5,102.1 $ 5,102.1 Lær mer om Treehouse ETH (TETH) pris

Treehouse ETH (TETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Treehouse ETH (TETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TETHs tokenomics, kan du utforske TETH tokenets livepris!

