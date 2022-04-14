Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tree Stuck in Cat (TREEINCAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) Informasjon A playful paradox in a universe where trees get stuck in cats. Innovation meets imagination presented in the form of games, art, music and AI. This bizarre fusion of nature and chaos turns expectations upside down, capturing the essence of the Animal Plant meta before it was even a trend. It’s a movement driven by humor, philosophy, and sheer absurdity, where confusion meets creativity. With a passionate community fueling stunning art, music, and games, TREEINCAT isn’t just a meme, it’s an experience redefining what crypto projects can be. Offisiell nettside: https://www.treeincat.com Teknisk dokument: https://cdn.prod.website-files.com/67539163b791fd613434002d/6762b8d8cd1f032e1ddae802_TREEINCATwp1.pdf Kjøp TREEINCAT nå!

Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tree Stuck in Cat (TREEINCAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 254.68K $ 254.68K $ 254.68K Total forsyning: $ 989.71M $ 989.71M $ 989.71M Sirkulerende forsyning: $ 989.71M $ 989.71M $ 989.71M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 254.68K $ 254.68K $ 254.68K All-time high: $ 0.00197193 $ 0.00197193 $ 0.00197193 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00025733 $ 0.00025733 $ 0.00025733 Lær mer om Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) pris

Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TREEINCAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TREEINCAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TREEINCATs tokenomics, kan du utforske TREEINCAT tokenets livepris!

TREEINCAT prisforutsigelse Vil du vite hvor TREEINCAT kan være på vei? Vår TREEINCAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TREEINCAT tokenets prisforutsigelse nå!

