24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00197193 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.93% Prisendring (1D) -0.95% Prisendring (7D) +15.32%

Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TREEINCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TREEINCAT er $ 0.00197193, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TREEINCAT endret seg med +0.93% i løpet av den siste timen, -0.95% over 24 timer og +15.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 272.63K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 272.63K Opplagsforsyning 989.71M Total forsyning 989,711,258.4228709

Nåværende markedsverdi på Tree Stuck in Cat er $ 272.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TREEINCAT er 989.71M, med en total tilgang på 989711258.4228709. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 272.63K.