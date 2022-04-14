Trebly (TREB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Trebly (TREB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Trebly (TREB) Informasjon Trebly is an advanced AI-powered platform that transforms creative imagination into immersive 3D NFT models through generative AI and blockchain technologies. Users can create high-quality 3D models using text-to-3D or image-to-3D AI generation, then mint, trade, and showcase their creations in a decentralized marketplace. The platform features a robust token-gated payment system using $TREB tokens on the Solana blockchain, enabling seamless peer-to-peer transactions for 3D digital assets. Offisiell nettside: https://trebly.ai/ Kjøp TREB nå!

Trebly (TREB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Trebly (TREB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.83K $ 11.83K $ 11.83K Total forsyning: $ 999.06M $ 999.06M $ 999.06M Sirkulerende forsyning: $ 999.06M $ 999.06M $ 999.06M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.83K $ 11.83K $ 11.83K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Trebly (TREB) pris

Trebly (TREB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Trebly (TREB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TREB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TREB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TREBs tokenomics, kan du utforske TREB tokenets livepris!

