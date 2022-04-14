TRDGtoken (TRDG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TRDGtoken (TRDG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TRDGtoken (TRDG) Informasjon $TRDG is a project that started off as an inspiration to find the toughest animal in the universe. This was because we believed that in the future when there were market fluctuations our bodies would enter a state of Cryptobiosis. This was meaningful to everyone holding $TRDG, a treasure that would always be able to resurface after any signs of unhabitual life in an extreme situation. This is also why we are known as Extremophiles! $TRDG Community Reward Token is Listed on BSC, ETH, & FEGex Networks. $TRDG has a 5% tax which rewards holders 2.5% of every transaction and sends 2.5% to a burn wallet that can never be accessed. Tardigrades are the Strongest Living Creatures in the Universe! Offisiell nettside: https://trdgtoken.com/ Kjøp TRDG nå!

TRDGtoken (TRDG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TRDGtoken (TRDG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 72.54K $ 72.54K $ 72.54K Total forsyning: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Sirkulerende forsyning: $ 31,784.78T $ 31,784.78T $ 31,784.78T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 228.21K $ 228.21K $ 228.21K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om TRDGtoken (TRDG) pris

TRDGtoken (TRDG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TRDGtoken (TRDG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRDG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRDG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRDGs tokenomics, kan du utforske TRDG tokenets livepris!

TRDG prisforutsigelse Vil du vite hvor TRDG kan være på vei? Vår TRDG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TRDG tokenets prisforutsigelse nå!

