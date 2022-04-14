Traxx (TRAXX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Traxx (TRAXX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Traxx (TRAXX) Informasjon The Token||Traxx Marketplace is an on-chain facility built by musicians for the music community which will enable users and musicians to Create, Curate and Collect the hottest tracks. #OwnYourSound. The marketplace - Takes a 360 degree approach to all aspects of music innovation. Creates a new rewards structure for music Creators. Provides independent distribution and control over commercialisation. The Token||Traxx ‘algo’ (in development) will allow Curators to trade and gain rewards from their ability to curate a brilliant Traxx||List or Traxx||Mixx. Radically simplifies and makes data collection dependable and effective. Token||Traxx is entirely focused on music, utilizing a familiar music discovery platform to allow anyone to trade its value and stake for returns. Transactions on the TOKEN TRAXX platform will be performed using the network token (TOKEN TRAXX TOKEN). It is expected that this will be available via both DEX (Distributed Exchanges) and CEX (Centralised Exchange’s) which will provide liquidity and off and on-ramp services to fiat. Offisiell nettside: https://www.tokentraxx.com/ Teknisk dokument: https://docs.tokentraxx.com/?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImRlZmF1bHQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJhdWQiOiJhY2Nlc3NfcmVzb3VyY2UiLCJleHAiOjE2NDc1NzM4MDAsImciOiJOSmtiRXlhUHhMZjFnanFSIiwiaWF0IjoxNjQ3NTczNTAwLCJ1c2VySWQiOjcyMjU2MTEyfQ.qmpErjsDLzstNYaJIYMGjYNpaxFHPXWucj8vstRRvkE Kjøp TRAXX nå!

Traxx (TRAXX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Traxx (TRAXX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 99.68K $ 99.68K $ 99.68K Total forsyning: $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M Sirkulerende forsyning: $ 243.97M $ 243.97M $ 243.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 143.00K $ 143.00K $ 143.00K All-time high: $ 3.32 $ 3.32 $ 3.32 All-Time Low: $ 0.00038148 $ 0.00038148 $ 0.00038148 Nåværende pris: $ 0.00041229 $ 0.00041229 $ 0.00041229 Lær mer om Traxx (TRAXX) pris

Traxx (TRAXX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Traxx (TRAXX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRAXX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRAXX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRAXXs tokenomics, kan du utforske TRAXX tokenets livepris!

TRAXX prisforutsigelse Vil du vite hvor TRAXX kan være på vei? Vår TRAXX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TRAXX tokenets prisforutsigelse nå!

