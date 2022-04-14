Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Traveling To All 50 States LIVE (50STATES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) Informasjon From sea to shining sea, I'm setting out to break the solo record for the fastest time to get to all 50 states, set by Barry Stiefel, at 199 hours, live only on Pump.Fun. All info is on the X. We are starting in Vermont and ending in Hawaii. Offisiell nettside: https://pump.fun/coin/4Fr2LL7tJ52Y6a8g63nHzNqWDjy9Te1H55m8rrX7pump Kjøp 50STATES nå!

Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Traveling To All 50 States LIVE (50STATES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.54K Total forsyning: $ 997.49M Sirkulerende forsyning: $ 997.49M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.54K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 50STATES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 50STATES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 50STATESs tokenomics, kan du utforske 50STATES tokenets livepris!

