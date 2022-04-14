Transhuman Coin (THC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Transhuman Coin (THC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Transhuman Coin (THC) Informasjon Transhuman Coin ($THC) is a 3+ year impact-driven DeSci project committed to advancing human longevity, health, and well-being through cutting-edge science and technology. Powered by a dynamic Scientific Advisory Board featuring visionaries such as Prof. Aubrey De Grey (Father of Longevity Science), Prof. Avinash Singh (a Brain Computer Interface Expert), Dr. Charles Awuzie (a biochemist), Peter Xing (AI innovation leader at Microsoft Australia), and Alyse Sue (former Director of Metaverse, KPMG Australia), among others, Transhuman Coin drives innovation in decentralized science. Our flagship initiative, the THC-Powered Telemedicine Network, connects underserved communities with affordable and AI-driven telemedicine services, revolutionizing access to healthcare. With payments facilitated through $THC tokens, this project empowers individuals while driving token adoption. Over the past three years, Transhuman Coin has funded transformative longevity research in Australia and Africa, addressing critical challenges in the fight against aging and disease. Our investments include supporting the FoxG1 Foundation Australia, advancing genetic solutions for neurological conditions, and funding groundbreaking innovations like Abby-Wheelchairs, a project developing autonomous wheelchairs for enhanced mobility. Offisiell nettside: https://transhumancoin.finance/ Kjøp THC nå!

Transhuman Coin (THC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Transhuman Coin (THC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 825.49K $ 825.49K $ 825.49K Total forsyning: $ 6.83B $ 6.83B $ 6.83B Sirkulerende forsyning: $ 6.83B $ 6.83B $ 6.83B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 825.49K $ 825.49K $ 825.49K All-time high: $ 0.00158293 $ 0.00158293 $ 0.00158293 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00012039 $ 0.00012039 $ 0.00012039 Lær mer om Transhuman Coin (THC) pris

Transhuman Coin (THC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Transhuman Coin (THC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet THC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange THC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår THCs tokenomics, kan du utforske THC tokenets livepris!

