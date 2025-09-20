Transhuman Coin (THC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00011584 $ 0.00011584 $ 0.00011584 24 timer lav $ 0.00011916 $ 0.00011916 $ 0.00011916 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00011584$ 0.00011584 $ 0.00011584 24 timer høy $ 0.00011916$ 0.00011916 $ 0.00011916 All Time High $ 0.00158293$ 0.00158293 $ 0.00158293 Laveste pris $ 0.00006226$ 0.00006226 $ 0.00006226 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) +0.52% Prisendring (7D) +10.07% Prisendring (7D) +10.07%

Transhuman Coin (THC) sanntidsprisen er $0.00011872. I løpet av de siste 24 timene har THC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00011584 og et toppnivå på $ 0.00011916, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til THC er $ 0.00158293, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006226.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har THC endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, +0.52% over 24 timer og +10.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Transhuman Coin (THC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 810.69K$ 810.69K $ 810.69K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 810.69K$ 810.69K $ 810.69K Opplagsforsyning 6.83B 6.83B 6.83B Total forsyning 6,828,814,310.634465 6,828,814,310.634465 6,828,814,310.634465

Nåværende markedsverdi på Transhuman Coin er $ 810.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på THC er 6.83B, med en total tilgang på 6828814310.634465. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 810.69K.