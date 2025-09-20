TrancheVest (TRANCHE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.14% Prisendring (1D) -1.99% Prisendring (7D) -15.89% Prisendring (7D) -15.89%

TrancheVest (TRANCHE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TRANCHE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRANCHE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRANCHE endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -1.99% over 24 timer og -15.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TrancheVest (TRANCHE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 44.72K$ 44.72K $ 44.72K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 44.72K$ 44.72K $ 44.72K Opplagsforsyning 999.95M 999.95M 999.95M Total forsyning 999,945,488.4087677 999,945,488.4087677 999,945,488.4087677

Nåværende markedsverdi på TrancheVest er $ 44.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRANCHE er 999.95M, med en total tilgang på 999945488.4087677. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 44.72K.