Dagens Tranche Finance livepris er 0.04918714 USD. Spor prisoppdateringer for SLICE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SLICE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Tranche Finance Logo

Tranche Finance Pris (SLICE)

Ikke oppført

1 SLICE til USD livepris:

$0.04920674
$0.04920674
-2.40%1D
mexc
USD
Tranche Finance (SLICE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:40:13 (UTC+8)

Tranche Finance (SLICE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04912392
$ 0.04912392
24 timer lav
$ 0.050444
$ 0.050444
24 timer høy

$ 0.04912392
$ 0.04912392

$ 0.050444
$ 0.050444

$ 1.79
$ 1.79

$ 0.01832946
$ 0.01832946

-0.05%

-2.42%

-5.48%

-5.48%

Tranche Finance (SLICE) sanntidsprisen er $0.04918714. I løpet av de siste 24 timene har SLICE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04912392 og et toppnivå på $ 0.050444, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SLICE er $ 1.79, mens den rekordlave prisen er $ 0.01832946.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SLICE endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -2.42% over 24 timer og -5.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tranche Finance (SLICE) Markedsinformasjon

$ 856.81K
$ 856.81K

--
--

$ 983.74K
$ 983.74K

17.42M
17.42M

20,000,000.0
20,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Tranche Finance er $ 856.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SLICE er 17.42M, med en total tilgang på 20000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 983.74K.

Tranche Finance (SLICE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Tranche Finance til USD ble $ -0.00122401783837896.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Tranche Finance til USD ble $ +0.0006585764.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Tranche Finance til USD ble $ +0.0064503917.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Tranche Finance til USD ble $ +0.018592130775211476.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00122401783837896-2.42%
30 dager$ +0.0006585764+1.34%
60 dager$ +0.0064503917+13.11%
90 dager$ +0.018592130775211476+60.77%

Hva er Tranche Finance (SLICE)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Tranche Finance (SLICE) Ressurs

Offisiell nettside

Tranche Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Tranche Finance (SLICE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Tranche Finance (SLICE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Tranche Finance.

Sjekk Tranche Financeprisprognosen nå!

SLICE til lokale valutaer

Tranche Finance (SLICE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Tranche Finance (SLICE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SLICE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Tranche Finance (SLICE)

Hvor mye er Tranche Finance (SLICE) verdt i dag?
Live SLICE prisen i USD er 0.04918714 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SLICE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SLICE til USD er $ 0.04918714. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Tranche Finance?
Markedsverdien for SLICE er $ 856.81K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SLICE?
Den sirkulerende forsyningen av SLICE er 17.42M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSLICE ?
SLICE oppnådde en ATH-pris på 1.79 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SLICE?
SLICE så en ATL-pris på 0.01832946 USD.
Hva er handelsvolumet til SLICE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SLICE er -- USD.
Vil SLICE gå høyere i år?
SLICE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SLICE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:40:13 (UTC+8)

Tranche Finance (SLICE) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

