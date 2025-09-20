Tranche Finance (SLICE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04912392 $ 0.04912392 $ 0.04912392 24 timer lav $ 0.050444 $ 0.050444 $ 0.050444 24 timer høy 24 timer lav $ 0.04912392$ 0.04912392 $ 0.04912392 24 timer høy $ 0.050444$ 0.050444 $ 0.050444 All Time High $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 Laveste pris $ 0.01832946$ 0.01832946 $ 0.01832946 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -2.42% Prisendring (7D) -5.48% Prisendring (7D) -5.48%

Tranche Finance (SLICE) sanntidsprisen er $0.04918714. I løpet av de siste 24 timene har SLICE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04912392 og et toppnivå på $ 0.050444, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SLICE er $ 1.79, mens den rekordlave prisen er $ 0.01832946.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SLICE endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -2.42% over 24 timer og -5.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tranche Finance (SLICE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 856.81K$ 856.81K $ 856.81K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 983.74K$ 983.74K $ 983.74K Opplagsforsyning 17.42M 17.42M 17.42M Total forsyning 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Tranche Finance er $ 856.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SLICE er 17.42M, med en total tilgang på 20000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 983.74K.