Tralalero Tralala (TRALALERO) Informasjon Tralalero Tralala is a community-powered memecoin on the Solana blockchain, inspired by the legendary shark Tralalero Tralala, known for his unmatched style, three shoes, and vibes louder than a conch shell on a Miami beach. Tralalero isn’t just a token — it’s a movement fueled by memes, creativity, and the irreverent spirit of the internet, pushed further by the Italian brain rot movement. For all we know, Tralalero may become Nike's new mascot. Offisiell nettside: https://tralalero.webby.fun/ Teknisk dokument: https://tralalero.webby.fun/ Kjøp TRALALERO nå!

Tralalero Tralala (TRALALERO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tralalero Tralala (TRALALERO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 142.93K $ 142.93K $ 142.93K Total forsyning: $ 998.83M $ 998.83M $ 998.83M Sirkulerende forsyning: $ 998.83M $ 998.83M $ 998.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 142.93K $ 142.93K $ 142.93K All-time high: $ 0.00082332 $ 0.00082332 $ 0.00082332 All-Time Low: $ 0.00006241 $ 0.00006241 $ 0.00006241 Nåværende pris: $ 0.00014206 $ 0.00014206 $ 0.00014206 Lær mer om Tralalero Tralala (TRALALERO) pris

Tralalero Tralala (TRALALERO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tralalero Tralala (TRALALERO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRALALERO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRALALERO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRALALEROs tokenomics, kan du utforske TRALALERO tokenets livepris!

