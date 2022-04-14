TrainingDietMax (TDM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TrainingDietMax (TDM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TrainingDietMax (TDM) Informasjon TDM (TrainingDietMax) is an innovative coaching start-up that is exceptionally offering an investment opportunity. By investing, you gain a share in the proceeds from the future sale of the TDM app. 20% of TDM's valuation is available as cryptocurrency, ensuring stability with 80% held by primary shareholders. Join our large community of 400k followers on Snapchat, 190k on Instagram, and 60k on TikTok with the same name @trainingdietmax Offisiell nettside: https://en.trainingdietmax.com/ Kjøp TDM nå!

TrainingDietMax (TDM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TrainingDietMax (TDM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 71.13K $ 71.13K $ 71.13K Total forsyning: $ 94.90M $ 94.90M $ 94.90M Sirkulerende forsyning: $ 94.90M $ 94.90M $ 94.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 71.13K $ 71.13K $ 71.13K All-time high: $ 0.302242 $ 0.302242 $ 0.302242 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00074409 $ 0.00074409 $ 0.00074409 Lær mer om TrainingDietMax (TDM) pris

TrainingDietMax (TDM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TrainingDietMax (TDM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TDM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TDM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TDMs tokenomics, kan du utforske TDM tokenets livepris!

TDM prisforutsigelse Vil du vite hvor TDM kan være på vei? Vår TDM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TDM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!