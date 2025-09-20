TrainingDietMax (TDM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.302242 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.27% Prisendring (1D) -2.30% Prisendring (7D) -2.92%

TrainingDietMax (TDM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TDM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TDM er $ 0.302242, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TDM endret seg med -0.27% i løpet av den siste timen, -2.30% over 24 timer og -2.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TrainingDietMax (TDM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 80.49K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 80.49K Opplagsforsyning 94.90M Total forsyning 94,902,036.29739806

Nåværende markedsverdi på TrainingDietMax er $ 80.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TDM er 94.90M, med en total tilgang på 94902036.29739806. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 80.49K.