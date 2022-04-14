Tradiecoin (TRADIECOIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tradiecoin (TRADIECOIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tradiecoin (TRADIECOIN) Informasjon a meme coin encouraging tradies to join crypto with the ultimate goal to get them too invest in more secure crypto like bitcoin solana ETH and SUI Its about bringing the community together and bringing people into a safe coin a anti rug coin, somewhere they can invest there hard earned money into. somewhere they can wake up and notice there money has not been stolen from them, where they can wake up and not see that they have had the rug pulled from directly under them. Offisiell nettside: http://www.Tradiecoinmeme.com Teknisk dokument: http://www.Tradiecoinmeme.com Kjøp TRADIECOIN nå!

Tradiecoin (TRADIECOIN) Tokenomics og prisanalyse
Markedsverdi: $ 19.02K
Total forsyning: $ 977.42M
Sirkulerende forsyning: $ 977.42M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.02K
All-time high: $ 0.00136888
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

Tradiecoin (TRADIECOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tradiecoin (TRADIECOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRADIECOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRADIECOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRADIECOINs tokenomics, kan du utforske TRADIECOIN tokenets livepris!

TRADIECOIN prisforutsigelse
Vil du vite hvor TRADIECOIN kan være på vei? Vår TRADIECOIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

