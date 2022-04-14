Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) Informasjon This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes the North America Rent Financing Platform Senior Secured Term Notes issued by Victory Park Capital Advisors. This initiative focuses on a flexible rent financing platform with significant equity raised, forming part of Tradable’s $1.7 billion in tokenized private credit assets. It provides institutional-grade private credit exposure with targeted yields of 8-15.5%. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the $1.4 trillion RWA private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user-friendly interface. By leveraging ZKsync’s scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain, enabling broader participation in high-quality rent financing credit investments. Offisiell nettside: https://www.tradable.xyz/ Kjøp PC0000031 nå!

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M Total forsyning: $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M Sirkulerende forsyning: $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M All-time high: $ 189,500,000 $ 189,500,000 $ 189,500,000 All-Time Low: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Nåværende pris: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Lær mer om Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) pris

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PC0000031 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PC0000031 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PC0000031s tokenomics, kan du utforske PC0000031 tokenets livepris!

