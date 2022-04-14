TracyAI by Virtuals (TRACY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TracyAI by Virtuals (TRACY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TracyAI by Virtuals (TRACY) Informasjon TracyAI is an advanced artificial intelligence platform that transforms sports analytics and commentary, developed under the leadership of NBA Champion Tristan Thompson and successfully showcased at NBA All-Star Weekend 2025 to over 450 industry leaders including NBA executives, All-Star Darius Garland, and ESPN's Malika Andrews. The platform's rollout includes three distinct products: a free Twitter bot for basic analytics, a token-gated Terminal for advanced analysis, and a groundbreaking 3D sports commentary model. At its core, TracyAI consists of two primary components: a sophisticated 3D sports commentary system and a comprehensive analytics platform. The commentary system provides real-time, interactive analysis during live games, supporting multiple languages and enabling personalized insights for users across different social media platforms. The analytics platform processes extensive NBA statistical data, delivering real-time analysis of both individual and team performance that was previously only available to professional teams and analysts. Built on the Virtuals Protocol ecosystem and utilizing the G.A.M.E. framework, TracyAI integrates seamlessly with professional sports data analytics systems and major broadcasting networks, including ESPN. The platform is supported by a team of experienced AI engineers and developers from leading tech companies, working alongside NBA data analytics professionals to ensure enterprise-grade quality and reliability. Through this comprehensive system, TracyAI bridges the gap between professional-level sports analysis and public accessibility, creating a new standard for sports engagement and understanding. Offisiell nettside: https://tracy.tech/ Teknisk dokument: https://medium.com/@TracyAI/introducing-tracyai-the-future-of-sports-commentary-analytics-6578e8d72359

TracyAI by Virtuals (TRACY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TracyAI by Virtuals (TRACY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 62.06K $ 62.06K $ 62.06K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 711.22M $ 711.22M $ 711.22M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 87.27K $ 87.27K $ 87.27K All-time high: $ 0.01783344 $ 0.01783344 $ 0.01783344 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om TracyAI by Virtuals (TRACY) pris

TracyAI by Virtuals (TRACY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TracyAI by Virtuals (TRACY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRACY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRACY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRACYs tokenomics, kan du utforske TRACY tokenets livepris!

TRACY prisforutsigelse Vil du vite hvor TRACY kan være på vei? Vår TRACY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TRACY tokenets prisforutsigelse nå!

